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Kommentar Höchste Zeit, genau hinzuschauen

Kommentar: Höchste Zeit, genau hinzuschauen
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Wo bieten sich im Rathaus weitere Einsparungsmöglichkeiten? Foto: Roberto Bulgrin

In der Esslinger Spardebatte geht es zu Recht um Optimierung und Effizienz.

Reporter: Alexander Maier (adi)

Die Uhr tickt: Nur wenige Wochen bleiben Gemeinderat und Verwaltung noch, wenn sie den Esslinger Nachtragshaushalt vor der Sommerpause in trockene Tücher bringen wollen. Die Beratungen laufen auf Hochtouren – 103 Sparvorschläge der Verwaltung gilt es zu prüfen. Dass mit CDU, Grünen, SPD, Freien Wählern und FDP/Volt gleich fünf Fraktionen eine Erhöhung von Gewerbe- und Grundsteuer ablehnen, ist ein Zeichen an die Verwaltungsspitze.

 

Ob die Forderung des Oberbürgermeisters, dass Vernunft in den Gemeinderat einziehen möge, das viel beschworene „gute Miteinander“ nachhaltig stärken wird, bleibt abzuwarten. Vielleicht wäre es ja hilfreich gewesen, wenn die Verwaltung erst den Konsens über die großen Linien der Finanzpolitik gesucht hätte, ehe sie ins Detail ging.

Überfällige Korrekturen

Es ist nicht nur das Recht, sondern die Aufgabe eines Gemeinderats, den finanzpolitischen Kurs abzustecken – einschließlich der Festlegung, ob er lieber an der Ausgaben- als an der Steuerschraube drehen will. Die Verwaltung hat die Verantwortung für weitere Sparvorschläge an die Antragsteller weitergereicht. Die haben den schwarzen Peter nicht ganz überraschend ans Rathaus zurückgegeben.

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Blättert man in den 103 Sparvorschlägen, findet man Formulierungen wie diese: „Das Ausschöpfen von Fördermitteltöpfen soll deutlich erhöht werden“, heißt es da. Oder: „Reduzierung der Personalaufwendungen durch Prozessanpassungen.“ Oder: „Organisatorische und prozessuale Optimierungen.“ Oder: „Optimierung der Aufgabenerledigung.“ Oder: „Umstrukturierung und Effizienzsteigerung.“ Man sollte sich nicht wundern, wenn manche Ratsmitglieder sich nun fragen, warum man vieles davon nicht schon in besseren Zeiten auf den Weg gebracht hatte.

Genaue Kenntnis interner Vorgänge nötig

Wer sich das Gros der bisherigen Sparvorschläge anschaut, wird feststellen, dass vieles nur mit genauerer Kenntnis interner Verwaltungsvorgänge zu beurteilen ist. Von ehrenamtlichen Stadträtinnen und -räten zu erwarten, dass sie das tägliche Verwaltungshandeln und damit verbundene Einsparmöglichkeiten bis ins Detail kennen, ist gewagt.

Ganz abgesehen davon, dass die Verwaltung wohl nicht glücklich wäre, wenn sich Ratsmitglieder in den Amtsstuben umschauen würden, wo im Detail „organisatorische und prozessuale Optimierungen“ oder eine „Umstrukturierung und Effizienzsteigerung“ nötig und erfolgversprechend wäre. Darauf, dass die meisten der 103 Sparvorschläge der Verwaltung bislang kaum Widerspruch gefunden haben, lässt sich aufbauen.

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