Kommentar Höchste Zeit, genau hinzuschauen
In der Esslinger Spardebatte geht es zu Recht um Optimierung und Effizienz.
In der Esslinger Spardebatte geht es zu Recht um Optimierung und Effizienz.
Die Uhr tickt: Nur wenige Wochen bleiben Gemeinderat und Verwaltung noch, wenn sie den Esslinger Nachtragshaushalt vor der Sommerpause in trockene Tücher bringen wollen. Die Beratungen laufen auf Hochtouren – 103 Sparvorschläge der Verwaltung gilt es zu prüfen. Dass mit CDU, Grünen, SPD, Freien Wählern und FDP/Volt gleich fünf Fraktionen eine Erhöhung von Gewerbe- und Grundsteuer ablehnen, ist ein Zeichen an die Verwaltungsspitze.