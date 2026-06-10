Weil es für Autos bei einer Neugestaltung unbequem werden könnte, bleibt die Ortsmitte von Weissach wie sie ist. Aber ist diese Entscheidung auch im Sinne der Bürger der Zukunft?
Weissach, 2126: Bei Porsche surrt der Hyperloop. In der unterirdischen Station purzeln die Mitarbeiter des Werks aus der blitzschnellen Magnetschwebebahn, um in flexiblen Arbeitszeiten an den neusten Flugautos zu tüfteln. Den Mitarbeiterparkplatz hat das Unternehmen schon vor Jahren in eine grüne Schwammstadt umgebaut. Ein paar Kilometer weiter, in Weissach, wirft eine gigantische Brücke ihren Schatten über den Ort. Die „Bach-Autobahn“ ersetzte einst die Bachstraße als Hauptverkehrsader, die Bewohner haben Abgase gegen ewige Dunkelheit getauscht. Die Ortsmitte ist verkehrsfrei, aber ohne Sonnenlicht wächst kein Grashalm. Neben Betonpfeilern finden die Einwohner wenigstens Abkühlung in der klimaerwärmungsbedingten Hitzewelle. Auf der Verkehrsinsel zwischen Bach- und Hauptstraße hat man einen goldenen Porsche als Denkmal an bessere Zeiten errichtet.