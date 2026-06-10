Weil es für Autos bei einer Neugestaltung unbequem werden könnte, bleibt die Ortsmitte von Weissach wie sie ist. Aber ist diese Entscheidung auch im Sinne der Bürger der Zukunft?

Weissach, 2126: Bei Porsche surrt der Hyperloop. In der unterirdischen Station purzeln die Mitarbeiter des Werks aus der blitzschnellen Magnetschwebebahn, um in flexiblen Arbeitszeiten an den neusten Flugautos zu tüfteln. Den Mitarbeiterparkplatz hat das Unternehmen schon vor Jahren in eine grüne Schwammstadt umgebaut. Ein paar Kilometer weiter, in Weissach, wirft eine gigantische Brücke ihren Schatten über den Ort. Die „Bach-Autobahn“ ersetzte einst die Bachstraße als Hauptverkehrsader, die Bewohner haben Abgase gegen ewige Dunkelheit getauscht. Die Ortsmitte ist verkehrsfrei, aber ohne Sonnenlicht wächst kein Grashalm. Neben Betonpfeilern finden die Einwohner wenigstens Abkühlung in der klimaerwärmungsbedingten Hitzewelle. Auf der Verkehrsinsel zwischen Bach- und Hauptstraße hat man einen goldenen Porsche als Denkmal an bessere Zeiten errichtet.

Sieht so eine Zukunft aus, in der man alles für das Auto getan hat? Zugegeben, das war übertrieben. In Weissach würde man höchstwahrscheinlich keine Autobahnbrücke über den Ort bauen wollen. Geht es um die Gestaltung des Ortskerns, hat man in der Strudelbachgemeinde aber gerade eben doch eine politische Entscheidung getroffen, die den Autofahrern von Heute mehr einräumt als den Bürgerinnen und Bürgern von Morgen. Die Neugestaltung der Ortsmitte, seit Jahren als „Jahrhundertprojekt“ gehuldigt, bekommt keine neue Verkehrsführung. Der Platz, den man eigentlich für grüne Aufenthaltsflächen gewinnen wollte, kommt doch wieder dem Auto zugute, null zu zwölftausend für den motorisierten Verkehr - alles beim Alten.

Nicht nur für die Autofahrer von Heute - sondern für die Menschen von Morgen

Damit fällt die wohl spannendste Neuerung des Entwurfs für die neue Ortsmitte von Weissach weg. Nach sechs Jahren, die seit der Kürung des Siegerentwurfs und zahlreichen Planungsrunden vergangen sind, ist das für ein so aufwendiges Projekt ein wahrlich nüchternes Ergebnis - und mit Blick auf die Steuergelder, die man für die Entwicklung bisher ausgegeben hat, übrigens auch nicht besonders finanziell nachhaltig. Die Gründe aus dem Gremium dafür sind vielfältig, von einer bislang unzureichend geplanten Fahrradspur, bis hin zum Zweifel an den erhobenen Verkehrszahlen. Klar: Gemeinderäte sollten als demokratisch gewählte Vertreter so entscheiden, wie sie es im Namen des Volkes für richtig halten, das dürfen sie auch dann, wenn ein Projekt schon weiter fortgeschritten ist. Und zumindest den Reaktionen des kleinen Publikums in der jüngsten Sitzung des Gremiums nach ist das Volk eben auch: das autofahrende.

Aber: Entscheidet ein Gremium nicht auch für die Bürger der Zukunft? Denn es heißt schließlich Jahrhundertprojekt, und wird den Menschen damit im besten Fall auch in 100 Jahren noch gerecht. Ob im Jahr 2126 noch genauso viele Autofahrer durch Weissach und zum Porschewerk düsen, ist ohnehin fraglich. Und selbst mit den aktuellen Verkehrszahlen sollte es in Weissach mit der angedachten neuen Verkehrsführung laut Experten schon klappen mit dem Verkehrsfluss, eben nur weniger optimal als heute. Lauschte man der Diskussion des Gemeinderats, schien es aber schier so, als würde man die Räte zwingen, zwischen vollständigem Verkehrskollaps und dem Status Quo zu entscheiden.

Neue Ortsmitte: Autofahrer gehen vor

Ein bisschen unangenehmer würde es werden für die Autofahrer, klar. Laut Berechnungen der Verkehrsplaner müsste man da an einer vollen Kreuzung auch mal 45 Sekunden warten. Mindestens genauso lange braucht übrigens schon heute ein Fußgänger, der die zahlreichen Straßenquerungen zwischen der südlichen Bachstraße und dem Marktplatz überwinden möchte. Verkehrswende - die wird landauf, landab gerne in Worten beschwört. In Taten versucht man aber auch in Weissach lieber, das Leben für Autofahrer so bequem wie möglich zu gestalten. Auch, wenn dann die Ortsmitte weiterhin von Straßen zerstückelt bleibt.