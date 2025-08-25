In Zeiten des Wahlkampfs versteigen sich Politiker jeder Couleur gerne zu den seltsamsten Aussagen. Hauptsache, es ist das, was potenzielle Wähler hören wollen.
25.08.2025 - 16:00 Uhr
Man kann doch immer wieder etwas lernen, wenn man einem Politiker zuhört. Das erfuhren auch die Besucher des Markgröninger Schäferlaufs, als sie am vergangenen Samstag der Rede des Grünen-Staatssekretärs Andre Baumann lauschten: „Essen Sie regelmäßig Lammfleisch, das ist vegetarisch!“, forderte er die Zuhörer auf. Diese überraschende Erkenntnis dürfte nicht nur in Schaf-, Hammel- und Lamm-Kreisen für einige Aufregung sorgen, sondern auch unter Vegetariern.