In Zeiten des Wahlkampfs versteigen sich Politiker jeder Couleur gerne zu den seltsamsten Aussagen. Hauptsache, es ist das, was potenzielle Wähler hören wollen.

Man kann doch immer wieder etwas lernen, wenn man einem Politiker zuhört. Das erfuhren auch die Besucher des Markgröninger Schäferlaufs, als sie am vergangenen Samstag der Rede des Grünen-Staatssekretärs Andre Baumann lauschten: „Essen Sie regelmäßig Lammfleisch, das ist vegetarisch!“, forderte er die Zuhörer auf. Diese überraschende Erkenntnis dürfte nicht nur in Schaf-, Hammel- und Lamm-Kreisen für einige Aufregung sorgen, sondern auch unter Vegetariern.

Zumal sie um so erstaunlicher ist, als sie aus dem Mund eines promovierten Biologen und zugleich des Vertreters einer Partei kommt, die vor einigen Jahren mit ihrer Empfehlung eines wöchentlichen Veggie-Tags für heftige Diskussionen in Deutschland gesorgt hat. Baumann ist das, um im Bild zu bleiben, offenkundig „wurst“. Auch am Veggie-Tag solle man Lammfleisch essen, so sein flammender Appell.

Patriotischer Konsum

Allerdings, so die nächste überraschende Aufforderung, solle man bitte schön auch fragen, wo das Fleisch herkomme. Es sei der Wunsch der Landesregierung, dass man „patriotisch konsumiere“, sagte Andre Baumann. Sprich: Das Fleisch von Lämmern aus Australien und Neuseeland ist nicht erwünscht. Allerdings passt die Forderung nach mehr Patriotismus zu den Grünen ungefähr so gut, wie die nach unbegrenzter Einwanderung zur AfD passen würde.

Was den „patriotischen Konsum“ oder vielmehr den Konsum regionaler Produkte betrifft, hat Baumann in der Sache sicher recht. Ohne Schafe würden wesentliche Teile unserer Kulturlandschaft wie die Wacholderheide verschwinden, ganz zu schweigen von der zum immateriellen Kulturerbe erklärten Wanderschäferei in Baden-Württemberg. Und dass Schäfer vom Verkauf der Wolle allein nicht leben können, ist längst kein Geheimnis mehr.

Unsere Empfehlung für Sie Ehemaliger Ditzinger arbeitet als Schäfer Nicht nur der Wolf bedroht die Schafhaltung Der gebürtige Ditzinger Ralf Gamper hat vor 35 Jahren seinen Traumberuf gefunden: Er ist Schäfer. Doch die Rahmenbedingungen verschlechtern sich immer mehr.

Es bleibt ein G’schmäckle

Dennoch bleibt ein G’schmäckle. Denn es zeigt sich wieder einmal, dass Politiker vor großem Publikum gerne genau das sagen, von dem sie wissen, dass es die jeweilige Zielgruppe hören möchte. Erst recht, wenn bald eine Wahl ansteht. Dann ist notfalls auch die Erde eine Scheibe und Schokolade ein Gemüse, weil zu ihrer Herstellung Kakaobohnen und Zuckerrüben benötigt werden. Nach der Wahl interessiert das Geschwätz von gestern eh keinen mehr.