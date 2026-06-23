Verbot an Böblinger Kitas Weniger Technik, mehr Kindheit
GPS-Tracker und Smartwatches versprechen Eltern ein Plus an Sicherheit. Doch wo endet Fürsorge und wo beginnt die ständige Kontrolle?
GPS-Tracker und Smartwatches versprechen Eltern ein Plus an Sicherheit. Doch wo endet Fürsorge und wo beginnt die ständige Kontrolle?
Es gibt Entscheidungen von Verwaltungen, die für Diskussionen sorgen. Das Verbot von Smartwatches und GPS-Trackern in Böblinger Kitas dürfte dazugehören. Doch bei genauerem Hinsehen spricht vieles dafür, dass die Stadt hier richtig handelt.