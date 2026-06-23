Verbot an Böblinger Kitas: Weniger Technik, mehr Kindheit

Es gibt Entscheidungen von Verwaltungen, die für Diskussionen sorgen. Das Verbot von Smartwatches und GPS-Trackern in Böblinger Kitas dürfte dazugehören. Doch bei genauerem Hinsehen spricht vieles dafür, dass die Stadt hier richtig handelt.

Der Wunsch vieler Eltern ist durchaus nachvollziehbar: Sie möchten wissen, wo sich ihr Kind gerade befindet. Die Welt wirkt nicht sicherer als früher, und technische Möglichkeiten sind heute schnell verfügbar. Aber nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch pädagogisch sinnvoll.

Eine Kita ist kein Ort der Überwachung. Sie ist ein Ort, an dem Kinder spielen, lernen, Freundschaften schließen und Schritt für Schritt selbstständig werden. Dazu gehört auch, einige Stunden ohne ständige digitale Verbindung zu den Eltern zu verbringen.

Wer sein Kind per GPS verfolgt, mag sich sicherer fühlen. Ob es dem Kind damit tatsächlich besser geht, sagt die Technik aber nicht. Dafür gibt es pädagogische Fachkräfte, die die Aufsicht übernehmen und Verantwortung tragen. Die Kinder sind in der Kita nicht auf sich allein gestellt.

Hinzu kommen Datenschutzfragen. Kameras, Mikrofone und Standortdaten haben im Kita-Alltag wenig verloren. Kinder haben ein Recht darauf, sich frei zu bewegen, ohne dass ihre Daten ständig erfasst werden.

Vor diesem Hintergrund richtet sich das Verbot deshalb nicht gegen moderne Technik. Es setzt vielmehr eine sinnvolle Grenze. Vertrauen lässt sich nicht durch Apps ersetzen - weder das Vertrauen der Eltern in die Erzieherinnen und Erzieher noch das Vertrauen in die Fähigkeiten des eigenen Kindes.

Mit ihrer Entscheidung zeigt die Stadt Böblingen, dass nicht jede digitale Neuerung automatisch ein Gewinn ist. Gerade bei den Jüngsten darf gelten: weniger Technik, mehr Kindheit.