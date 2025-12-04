Nun herrscht Klarheit, wo in der Region Stuttgart Windräder gebaut werden können. Das Verfahren ist aber nicht völlig einwandfrei verlaufen, meint Redakteur Thomas Faltin.
Man kann sicher nicht sagen, dass es sich der Regionalverband einfach gemacht hat mit der Windkraftplanung – dazu ist das Thema zu komplex, zu heikel und zu emotionalisiert in der Bevölkerung. Dem Chefplaner Thomas Kiwitt darf man bescheinigen, dass er akribisch alle Ausschlussgründe abgewägt und eine möglichst rechtssichere Planung vorgelegt hat. Am Mittwoch hat die Regionalversammlung sie politisch abgesegnet. Dennoch, am Ende eines dreijährigen Prozesses bleibt ein schales Gefühl zurück. Und das aus zwei Gründen.