Friedrich Merz’ „Stadtbild“-Äußerungen sorgen auch beim Besuch in Stuttgart für Diskussionen. Redakteur Christian Gottschalk mahnt den Kanzler, künftig auf solche Aussagen zu verzichten.
21.10.2025 - 16:56 Uhr
Mit seinen Äußerungen zum „Stadtbild“ hat Bundeskanzler Friedrich Merz in den vergangenen Tagen eine große Debatte entfacht. Merz hatte bei einer Pressekonferenz am 14. Oktober auf die Frage, wie er das Erstarken der AfD bekämpfen wolle, die Migration als eines der Themen genannt und gesagt: