Kommentar zur OB-Wahl in Leonberg Die Leonberger wollen Veränderungen
Tobias Degode wird neuer OB. Josefa von Hohenzollern hatte sich mehr erwartet. Beide müssen sich zusammenraufen, meint der Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Fast alle waren von einer Stichwahl ausgegangen, doch Tobias Degode hat die 50-Prozent-Marke im ersten Anlauf geschafft. Es ist offenkundig: Die Menschen in Leonberg wollen Veränderungen in der Rathaus-Politik und in der Stadt insgesamt, und die trauen sie dem Verwaltungsfachmann aus Düsseldorf am ehesten zu.