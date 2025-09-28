 
Kommentar zur OB-Wahl in Leonberg Die Leonberger wollen Veränderungen

Kommentar zur OB-Wahl in Leonberg: Die Leonberger wollen Veränderungen
Landrat Roland Bernhard (re.) gratuliert dem Wahlsieger Tobias Degode. Foto: Simon Granville

Tobias Degode wird neuer OB. Josefa von Hohenzollern hatte sich mehr erwartet. Beide müssen sich zusammenraufen, meint der Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Fast alle waren von einer Stichwahl ausgegangen, doch Tobias Degode hat die 50-Prozent-Marke im ersten Anlauf geschafft. Es ist offenkundig: Die Menschen in Leonberg wollen Veränderungen in der Rathaus-Politik und in der Stadt insgesamt, und die trauen sie dem Verwaltungsfachmann aus Düsseldorf am ehesten zu.

 

Zumal der 38-Jährige seine Kandidatur mit einer Langzeitperspektive verbunden hatte: Zwei, womöglich sogar drei Amtszeiten hat er im Visier. In einem Zeitraum von bis zu 24 Jahren ist eine langfristige Politik gewiss leichter umzusetzen. Letztlich haben sich auch die Unkenrufe, dass ein Auswärtiger im Ländle schlechtere Chancen hätte, nicht bewahrheitet. Die massive Unterstützung von CDU und Freien Wähler, deren Spitzenpersonal sich massiv ins Zeug gelegt hatte, tat sein Übriges.

Tobias Degode hat nun knapp zwei Monate Zeit, um sich auf die Herkulesaufgabe im Leonberger Rathaus vorzubereiten. Die beiden großen Fraktion haben die klare Erwartungshaltung, dass die Strukturen und die Abläufe bei der Stadt und damit auch deren Attraktivität als Arbeitgeberin deutlich verbessert werden.

Chef und Stellvertreterin müssen jetzt klar kommen

Und er muss sich überlegen, wie die Zusammenarbeit mit Josefa von Hohenzollern aussehen soll. Die bisherige Mitbewerberin ist vom 1. Dezember an seine Kollegin und Stellvertreterin. Dass sie selbst gerne den Führungsposten eingenommen hätte, ändert nichts daran, dass nun beide miteinander klar kommen müssen.

Lächelt trotz des verfehlten Wahlziels: Josefa von Hohenzollern. Foto: Simon Granville

Dass der unselige Konflikt zwischen dem noch amtierenden Oberbürgermeister Martin Georg Cohn und Josefa von Hohenzollern maßgeblich zu ihrem mäßigen Wahlergebnis von 11,3 Prozent beigetragen hat, liegt auf der Hand. Die Menschen goutieren es nicht, wenn sich das Führungspersonal gegenseitig verklagt und die Arbeit durch Dienstverbote lahmgelegt wird.

Zerwürfnis mit Cohn hat Stimmen gekostet

Josefa von Hohenzollern hatte einen engagierten Wahlkampf geführt. Gleichwohl haftete das Zerwürfnis mit Cohn wie Kleister an ihr und dürfte viele davon abgehalten haben, ihr die Stimme zu geben. Nun haben die Erste Bürgermeisterin und ihr neuer Chef gleichermaßen die Chance zu beweisen, dass es auch anders geht.

Marion Beck, die Lokalmatadorin aus Weil der Stadt, hat mit ihrer natürlichen und sympathischen Art gepunktet. Mit mehr als 32 Prozent hat sie aus dem Stand ein sehr gutes Ergebnis erzielt, das ihr Perspektiven auf mögliche andere Herausforderungen eröffnet. Und noch ein Wort zu Willi Kerler: Der Mann aus der Leonberger Altstadt hatte in der Kandidatenpräsentation mehr als deutliche Worte zur schwierigen Lage der Stadt gefunden. Diese Art von Klartext hat immerhin so vielen gefallen, dass er knapp 4,5 Prozent bekam. Maria Betzler, die fünfte im Kandidatenbund, dürfte nicht unzufrieden sein, dass sie mehr als ein Prozent bekommen hat.

Unabhängig vom Ausgang der Wahl: Der Wegfall der allgemein erwarteten Stichwahl ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt des Abends.

