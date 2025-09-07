Eine vom Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission soll eine kritische Corona-Bilanz ziehen.
07.09.2025 - 15:16 Uhr
An diesem Montag tritt die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Die Einsetzung des Gremium wurde im Juli im Bundestag mit den Stimmen der Koalition aus Union und SPD, der Grünen und der Linken beschlossen. Die AfD hatte für die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses gestimmt. Die Kommission soll die Wirkungen staatlicher Maßnahmen während der Krise untersuchen und bewerten – auch um Konsequenzen für künftige Pandemien zu ziehen.