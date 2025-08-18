Donald Trump wünscht sich von seinem ukrainischen Gast formelle Kleidung, doch dieser bevorzugt militärischen Uniform-Look. Ein schlechtes Zeichen für den Frieden?
18.08.2025 - 16:45 Uhr
Vor dem Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump im Oval Office sorgt erneut die Kleiderfrage für Gesprächsstoff. Laut Medienberichten haben sich US-Unterhändler im Vorfeld bei Selenskyjs Team nach seinem geplanten Outfit erkundigt - offenbar aus Sorge vor einem erneuten diplomatischen Eklat.