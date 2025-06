Glanz, Glamour und der kriegerische Trump-Clan: Was wir über die Bezos-Hochzeit in Venedig wissen.

Venedig bereitet sich auf das gesellschaftliche Großereignis des Jahres vor: Die Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55). Während die Gästeliste vor Superlativen nur so strotzt, ist eine Frage besonders pikant: Werden auch Donald Trump und seine Sippe anwesend sein, während in Nahost die Bomben fliegen?

Während die mehrtägigen Feierlichkeiten die Stadt vor dem geopolitischen Hintergrund auf fast schon dystopische Art und Weise in Atem halten, wird mit Kosten von rund zehn Millionen Dollar gerechnet, wobei einige Schätzungen sogar von bis zu 100 Millionen Euro ausgehen.

Lesen Sie auch

Trump-Clan bei Bezos-Hochzeit in Venedig

Entgegen mancher Spekulationen wird US-Präsident Donald Trump laut US-Medien selbst nicht zu den Gästen zählen. Stattdessen wird der Trump-Clan prominent durch seine Kinder vertreten sein. Erwartet werden Trump-Tochter Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner. Auch Donald Trump jr. soll zusammen mit seiner neuen Freundin Bettina Anderson an den Feierlichkeiten teilnehmen, wie italienische Medien berichten.

Hollywood bei Bezos in Venedig

Neben der Familie Trump liest sich die Liste der rund 200 erwarteten Gäste wie das „Who is Who“ aus Wirtschaft und Showbusiness. Angekündigt haben sich unter anderem die Tech-Milliardäre Bill Gates sowie die Medienmogulin Oprah Winfrey. Auch Hollywood ist stark vertreten mit Stars wie Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Katy Perry, Barbra Streisand und Eva Longoria.

Canale Grande mit Rialto-Brücke in Venedig. Foto: IMAGO/Nordphoto

Voraussichtliche Bezos-Gäste in Venedig

Ivanka Trump und Jared Kushner

Donald Trump jr. und Bettina Anderson

Bill Gates

Eric Schmidt

Königin Rania von Jordanien

Oprah Winfrey

Leonardo DiCaprio

Kim Kardashian

Kylie Jenner

Kris Jenner

Katy Perry

Orlando Bloom

Barbra Streisand

Eva Longoria

Diane von Fürstenberg

Für die musikalische Untermalung könnten Legenden wie Mick Jagger, Lady Gaga und Elton John sorgen. Um die Anreise der illustren Gesellschaft zu bewältigen, werden auf dem Flughafen von Venedig bis zu 90 Privatjets erwartet.

Keine Zeit für Venedig: Trump und sein Gefolge verkünden die US-Angriffe auf den Iran. Foto: Carlos Barria/Reuters Pool /dpa

Opulente Bezos-Hochzeit in Venedig

Das Brautpaar selbst ist Berichten zufolge bereits an Bord der 500-Millionen-Dollar-Jacht „Koru“ in der Adria unterwegs. Für ihren Aufenthalt in Venedig haben Bezos und Sánchez das luxuriöse „Aman Venice Hotel“ am Canale Grande gebucht, ein 7-Sterne-Resort, in dem bereits George und Amal Clooney sowie Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović ihre Hochzeiten feierten.