Bei einer Infoveranstaltung in der Heimsheimer Stadthalle wird deutlich: Wärmepumpen, Strom und Biomasse werden immer häufiger Heizöl und Erdgas in den Häusern ersetzen.
Wie kann es gelingen, bis zum Jahr 2040 die Wärmeversorgung klimaneutral zu gestalten? Die Wärmeplanung soll den Weg dorthin aufzeigen. Bis zum Jahr 2028 sind Gemeinden im Land verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung zu erarbeiten. Die Nachbarkommunen Weissach, Heimsheim und Weil der Stadt haben sich gemeinsam auf diesen Weg gemacht und das Ingenieurbüro EGS-plan beauftragt, den jeweiligen Bestand zu erheben, mögliche Potenziale zu analysieren und ein Zielszenario zu entwickeln, damit die kommunale Wärmeplanung als strategisches Planungsinstrument vor Ort konkret genutzt werden kann.