Bereits seit 1998 wird in Herrenberg ein Energiebericht für städtische Gebäude erstellt – inzwischen ist er ein wichtiges Instrument für die Priorisierung bei der Gebäudesanierung geworden.

Käthe Ruess 17.10.2024 - 11:43 Uhr

Im derzeit schwierigen Umfeld, in dem sich die Kommunen bewegen, sind gute Botschaften eher rar gesät. Eine davon hatte jüngst Thomas Maske, Leiter des Energiemanagement-Teams der Stadt Herrenberg, bei der Vorstellung des Energieberichts 2023 in der Sitzung des Technischen Ausschusses mit im Gepäck: Während des vergangenen Jahres konnte in den städtischen Gebäuden Wärme von über einer Gigawattstunde eingespart werden. Das entspricht einer jährlichen Ersparnis von rund 140 000 Euro oder 185 Tonnen CO2.