Kommunalpolitik in Ditzingen

Der Ditzinger Gemeinderat ist konstituiert. Das Gremium sei „bunter“ geworden, hatte Oberbürgermeister Makurath unmittelbar nach der Wahl gesagt. Was das bedeutet, könnte sich schon in den kommenden Wochen zeigen.

Franziska Kleiner 24.07.2024 - 17:16 Uhr

Würde den Stadträten ein langer Abend mit einem Wahlmarathon bevorstehen? Die Anspannung war am Dienstag, vor der konstituierenden Sitzung des Ditzinger Gemeinderats, zu spüren. Zugleich war die Atmosphäre durchaus von Vorfreude auf das Neue geprägt. Das Gremium sei „bunter“ geworden, hatte Oberbürgermeister Michael Makurath unmittelbar nach der Wahl gesagt. Das könnte sich in fortan in den Diskussionen zeigen.