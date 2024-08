Anne-Sophie Kannicht, Dominic Dean Haag und Karl-Heinz Ruckgaber sind die Neuen in der Grünen-Fraktion im Gemeinderat Filderstadt. Was sie zum Abschneiden ihrer Partei bei der Kommunalwahl sagen und was sie sich vorgenommen haben.

Caroline Holowiecki 05.08.2024 - 11:15 Uhr

Die Kommunalwahl hat den Gemeinderat Filderstadt durchgeschüttelt. Zehn neue Mitglieder haben bei der konstituierenden Sitzung am 22. Juli auf den in Summe 32 Stühlen Platz genommen. Auch die Fraktion der Grünen hat drei neue Gesichter in ihren Reihen: Anne-Sophie Kannicht, 42 Jahre aus Bernhausen, von Beruf Referatsleiterin in einer Hochschulverwaltung, dann Dominic Dean Haag, ein 33-jähriger Chemiker aus Sielmingen, sowie Karl-Heinz Ruckgaber, 71 Jahre alt aus Bonlanden, ehemals Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Filderklinik.