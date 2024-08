Kommunalpolitik in Leinfelden-Echterdingen

Maximilian Kreft und Barbara Engler sind die neuen Stadträte in den Reihen der Grünen-Fraktion. Beim Gespräch im Café berichten die beiden, warum sie sich kommunalpolitisch engagieren.

Philipp Braitinger 12.08.2024 - 13:44 Uhr

Das Gefühl, dass es nicht überall fair und gerecht zugeht, war für Maximilian Kreft ein wichtiger Grund für sein politisches Engagement. Der 20-Jährige ist in Leinfelden-Echterdingen aufgewachsen, hat am Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium Abitur gemacht. Dass dies möglich war, sei keine Selbstverständlichkeit gewesen, erinnert sich Kreft. Er könne nur sehr eingeschränkt sehen. Dass er trotzdem das Gymnasium an seinem Wohnort besuchen konnte, habe er viel eigenem Engagement sowie der Hilfe anderer zu verdanken. Die Inklusion hinke aber noch hinterher, sagt Kreft. Normale Schulen seien oft nicht auf Schüler eingestellt, die besondere Bedürfnisse hätten.