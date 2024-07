Querelen im Kreisverband AfD im Kreis Böblingen kämpft mit sich selbst

Im Böblinger Kreisverband der AfD rumort es: Parteianhänger schießen in einem Telegram-Kanal verbal scharf gegen den Kreis- und Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier, Kreisräte treten nicht mehr an und in der Parteikasse könnte es zu Ungereimtheiten gekommen sein. Was ist los in der Kreis-AfD?