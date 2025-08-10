Es ist der erste große Stimmungstest seit der Bundestagswahl: In NRW geht es um Rathäuser und Landratsämter - und für die SPD um viel mehr.
10.08.2025 - 08:00 Uhr
Gelsenkirchen/Berlin - Als Bärbel Bas in Gelsenkirchen aus dem Auto steigt, drängen sich Genossen um sie. "Hallo Bärbel", sagt die Landtagsabgeordnete Christin Siebel und greift fest nach ihrer Hand. Die Parteichefin aus Duisburg ist für die gebeutelte SPD hier eine Hoffnungsträgerin. "Sie redet Klartext. Das kommt super an bei uns. Klar hat sie reichlich Fans", sagt ein Gelsenkirchener Sozialdemokrat.