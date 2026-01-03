Hessens Ministerpräsident Boris Rhein sieht weiter keinerlei Basis für eine Zusammenarbeit seiner CDU mit der AfD - egal auf welcher politischen Ebene. Warum er die Kommunalwahlen so wichtig findet.
03.01.2026 - 04:00 Uhr
Wiesbaden - Mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen in Hessen hat CDU-Ministerpräsident Boris Rhein bekräftigt, dass es auch künftig in kommunalen Parlamenten keine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD geben wird. "Das ist eine Partei, mit der wir Christdemokraten nicht zusammenarbeiten können", sagte er der dpa in Wiesbaden. "Das gilt auf Bundes- und auf Landesebene, aber auch auf kommunaler Ebene." In Hessen sind am 15. März 2026 die nächsten Kommunalwahlen.