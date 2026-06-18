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  6. Aktionstag macht Finanznot und ihre Folgen greifbar

„Kommunen am Limit“ Aktionstag macht Finanznot und ihre Folgen greifbar

„Kommunen am Limit“: Aktionstag macht Finanznot und ihre Folgen greifbar
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Angesichts der aktuellen Finanznot müssen Kommunen immer schärfer kalkulieren - die Folgen sind spürbar. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Städte und Gemeinden wollen am 22. Juni auch im Kreis Esslingen auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen.

Reporter: Alexander Maier (adi)

Landkreise, Städte und Gemeinden rufen am 22. Juni zu einem bundesweiten Aktionstag unter dem Motto „Kommunen am Limit“ auf. Mit dieser Aktion wollen sie auf ihre dramatische Finanzlage aufmerksam machen und den Bund und die Länder auffordern, endlich wirksam gegenzusteuern. Der Aktionstag soll auch im Landkreis Esslingen Wirkung zeigen. Landrat Marcel Musolf, der Esslinger OB Matthias Klopfer, der Denkendorfer Bürgermeister Ralf Barth sowie weitere Bürgermeister aus dem Landkreis wollen sich am Montag zur prekären Finanzlage der Kommunen äußern und ihre Forderungen an Bund und Land formulieren.

 

„Ursache der Krise ist nicht mangelnder Sparwille der Kommunen“, heißt es in einem Aufruf der Initiatoren. „Bund und Länder beschließen Aufgaben, Standards und Leistungsansprüche, sorgen aber vielfach nicht dauerhaft und dynamisch für die notwendige Finanzierung. Das kann auf Dauer nicht funktionieren.“

Spürbare Folgen im Alltag

Die kommunale Finanzkrise sei längst im Alltag sichtbar: bei Krankenhäusern, Schwimmbädern, Bibliotheken, Kultur- und Sportangeboten, Jugend- und Sozialarbeit, öffentlichem Nahverkehr, Schulen, Straßen, Verwaltungsleistungen, Krankenhäusern und vielen weiteren Angeboten der Daseinsvorsorge. Was in den Haushalten als Defizit ausgewiesen wird, bedeute vor Ort weniger Gestaltungsspielraum, längere Wartezeiten, geschlossene Einrichtungen und zurückgestellte Zukunftsinvestitionen.

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Der Städtetag, der Landkreistag, der Städte- und Gemeindebund sowie zahlreiche Landräte und Bürgermeister fordern deshalb quer durch die Republik eine grundlegende finanzielle Stabilisierung der kommunalen Ebene. „Das historische Defizit der Kommunen muss beseitigt werden. Zugleich braucht es strukturelle Reformen, insbesondere bei den stark steigenden Sozialausgaben“, betonen die Initiatoren des Aktionstags. Unterschiedlichste Aktionen, Veranstaltungen, Stellungnahmen, Social-Media-Beiträge und konkrete Beispiele aus der Praxis sollen vor Ort sichtbar machen, welche Folgen die kommunale Finanzkrise bereits heute hat und warum Bund und Länder jetzt handeln müssen.

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