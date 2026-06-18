„Kommunen am Limit“ Aktionstag macht Finanznot und ihre Folgen greifbar
Städte und Gemeinden wollen am 22. Juni auch im Kreis Esslingen auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen.
Städte und Gemeinden wollen am 22. Juni auch im Kreis Esslingen auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen.
Landkreise, Städte und Gemeinden rufen am 22. Juni zu einem bundesweiten Aktionstag unter dem Motto „Kommunen am Limit“ auf. Mit dieser Aktion wollen sie auf ihre dramatische Finanzlage aufmerksam machen und den Bund und die Länder auffordern, endlich wirksam gegenzusteuern. Der Aktionstag soll auch im Landkreis Esslingen Wirkung zeigen. Landrat Marcel Musolf, der Esslinger OB Matthias Klopfer, der Denkendorfer Bürgermeister Ralf Barth sowie weitere Bürgermeister aus dem Landkreis wollen sich am Montag zur prekären Finanzlage der Kommunen äußern und ihre Forderungen an Bund und Land formulieren.