Auf der am Samstag beginnenden Tourismusmesse CMT in Stuttgart präsentieren sich auch Leonberg und Weil der Stadt. Der Landkreis Böblingen schenkt Bier aus der Keplerstadt aus.

Die Tore zur großen weiten Welt öffnen sich am Samstag, 18. Januar, um 9 Uhr – dann beginnt auf der Stuttgarter Messe die CMT 2025, die Messe für Reisen und Caravaning. Während es in diesem Jahr zum Partnerland Indien weit gen Osten geht und die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 als Partner der Messe zumindest weit in den Osten der Bundesrepublik entführen will, finden die CMT-Besucher auch in diesem Jahr zahlreiche Kleinode der Region Stuttgart in den Messehallen.

Unter dem Dach der Region Stuttgart in Halle 6 präsentieren sich dabei der Landkreis Böblingen und die Stadt Leonberg während der gesamten Messe, die bis zum Sonntag, 26. Januar, läuft. Weil der Stadt ist zudem am Dienstag und Freitag, 21. und 24. Januar, vertreten.

Bier und Narren für Weil der Stadt

Hechtbräu-Bier aus Weil der Stadt wird auf der CMT am Dienstag ausgeschenkt. Foto: Simon Granville

Kultur und Natur sollen Touristen für einen Tagesbesuch oder Städtetrip anlocken. Ein besonderer Höhepunkt ist der Weiler Auftritt am Stand des Landkreises am 21. Januar. Von 13 bis 16 Uhr wird dort Hechtbräu-Bier aus der Keplerstadt ausgeschenkt. Zudem ist die Streuobstkönigin Linda Österle aus Weil der Stadt vor Ort. „Wir werben an diesem Tag für unsere Rad- und Wanderwege und die schöne Natur. Da passt Hechtbräu gut mit rein, zumal sie im Sommer ihren Hopfengarten öffnen“, berichtet Markus Wagner, Leiter Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Tourismus in Weil der Stadt.

Drei Tage später, am 24. Januar, ist man noch einmal vor Ort, diesmal am Stand der Region Stuttgart. Dann werben die Narren für die Weiler Fasnet, die beim großen Umzug am Sonntag, 2. März, ihren Höhepunkt findet.

Engelbergturm, Hund und Pferdemarkt

Am Leonberger Stand begrüßt die Besucher der Anblick des Engelbergturms. Das Wahrzeichen der Stadt Leonberg wird auf der CMT mit einem neu aufgelegten Flyer beworben. Einer der fleißigsten Mitarbeiter am Stand ist der Leonberger Hund. Die Skulptur von Ottmar Hörl hat sich zum beliebten Fotomotiv entwickelt. Passend dazu wurde ein Faltblatt zur Hunderasse aktualisiert.

Premiere auf der CMT erlebt die neue Broschüre zu den Stadtführungen, von denen einige neu konzipiert wurden. Und fehlen darf natürlich nicht das Programm des 332. Leonberger Pferdemarktes, der vom 7. bis 11. Februar stattfindet.

Die Streuobsthoheiten Prinzessin Nadine Haderer (links) und Linda Österle sind auch auf der CMT dabei. Foto: Landkreis Böblingen/Andreas Sporn

Der Kreis Böblingen legt pünktlich zur Tourismusmesse den neuen Flyer „Familienzeit“ vor, der insbesondere Angebote und Ziele für Familien mit Kindern im Blick hat. Im Fokus stehen außerdem die Rad- und Wanderwege in Schönbuch und Heckengäu sowie die kulinarischen Erzeugnisse der Region, die unter dem Motto „Heimat, nichts schmeckt näher“ beworben werden. Die Heckengäu-Naturführer sind am Montag und Donnerstag, 20. und 23. Januar, vor Ort.

Die CMT Stuttgart

Öffnungszeiten

Die CMT auf der Landesmesse Stuttgart am Flughafen ist vom 18. bis 26. Januar täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt es im Internet auf www.messe-stuttgart.de sowie vor Ort am Ticketautomaten. Die Preise variieren nach Wochentag, auch gibt es Halbtagestickets.

Anreise

Von Leonberg aus steuert die Expressbuslinie X60 Flughafen und Messe an. Zustiege sind möglich in Leonberg an der Altstadt, in Gerlingen an der Schillerhöhe und an der Universität. Wer ein Online-Ticket im Voraus kauft, kann die Beförderung durch den VVS kostenlos dazu buchen.