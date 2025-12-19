Sparprogramme Unsere Städte müssen gar nicht pleite sein
Aktuell heißt es bei allen Sparrunden von Städten und Kreisen: Das Geld fehlt. Eine scheinbar unverrückbare Wahrheit, der wir uns stellen müssen. Dabei stimmt das überhaupt nicht.
„Es fehlt das Geld.“ Ein Satz, der uns inzwischen täglich begegnet. Bei den Festen, die nicht mehr stattfinden. In den Büchereien, die nicht mehr so häufig öffnen können. An den Schulen, die verfallen. In den Kliniken, die Patienten immer effizienter versorgen müssen. Das angeblich fehlende Geld bedroht unsere Lebensqualität – und am Ende auch das Vertrauen in die Demokratie. Doch das eigentlich Absurde, über das kaum jemand spricht: Das Geld fehlt gar nicht.