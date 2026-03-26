Kommunen: So bewerten die Beschäftigten die Winnender Verwaltung als Arbeitgeber

Die Stadtverwaltung in Winnenden ( Rems-Murr-Kreis ) wird von den eigenen Beschäftigten nach wie vor gut bewertet. Zum vierten Mal in Folge ist das Rathaus als guter Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Das hat die Internet-Plattform Kununu mitgeteilt.

Mit dem Ergebnis findet sich Winnenden erneut in der Kategorie „Top-Company“ wieder. Nur etwa fünf Prozent der auf dem Bewertungsportal gelisteten Unternehmen erhalten dieses besonders positive Feedback. Bei Kununu werden Arbeitgeber durch ihre Beschäftigten oder ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anonym bewertet. Im Fall von Winnenden haben 49 Menschen eine Bewertung abgegeben.

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,9 von 5 Sternen erhält die Stadtverwaltung ein positives Feedback. 81 Prozent gaben an, die Stadtverwaltung Winnenden als Arbeitgeberin weiterempfehlen zu können. Besonders gute Bewertungen wurden im Bereich Arbeitsumgebung (4,0), Kollegenzusammenhalt (4,2) und Vielfalt (4,4) abgegeben. Auch die Unternehmenskultur wird von den Bewertenden moderner empfunden als der Branchendurchschnitt in der öffentlichen Verwaltung.

„Das besonders gute Miteinander im Team ist nur einer der Faktoren, der uns als Arbeitgeber auszeichnet. Die Rückmeldungen, die wir über Kununu erhalten, bestätigen unsere Auffassung, dass bei der Stadtverwaltung das gemeinsame Gestalten und Vorankommen im Mittelpunkt steht“, freut sich die Winnender Hauptamtsleiterin Emely Rehberger über die vierte Auszeichnung in Folge.