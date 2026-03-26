Kommunen So bewerten die Beschäftigten die Winnender Verwaltung als Arbeitgeber
Die Plattform Kununu hat die Bewertungen für die Winnender Stadtverwaltung als Arbeitgeber veröffentlicht. Wie die Beschäftigten diesen beurteilen, lesen Sie hier.
Die Plattform Kununu hat die Bewertungen für die Winnender Stadtverwaltung als Arbeitgeber veröffentlicht. Wie die Beschäftigten diesen beurteilen, lesen Sie hier.
Die Stadtverwaltung in Winnenden ( Rems-Murr-Kreis ) wird von den eigenen Beschäftigten nach wie vor gut bewertet. Zum vierten Mal in Folge ist das Rathaus als guter Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Das hat die Internet-Plattform Kununu mitgeteilt.