Kommunen unter Druck Je größer die Stadt, desto größer die Not
Selbst Mittelzentren wie Leonberg haben mit vielen Problemen zu kämpfen. Die Gesundheitsversorgung ist eines der gravierendsten, meint unser Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski
Je größer die Stadt, desto größer die Probleme. Diese Weisheit ist nicht neu. In der Tat sind die Aufgaben und die Erwartungshaltung für und an eine Kommune, die sozialen Spannungen und zumeist auch die Kriminalität in Metropolen höher als in kleineren Gemeinwesen. Von den finanziellen Problemen ganz zu schwiegen.