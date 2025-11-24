 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Gekonnte Komödienkunst: „Barfuß im Park“

Komödie im Marquardt Gekonnte Komödienkunst: „Barfuß im Park“

Komödie im Marquardt: Gekonnte Komödienkunst: „Barfuß im Park“
1
Hannah Sophie Schad und Jörg Pauly in „Barfuß im Park“ Foto: Martin Sigmund

In Neil Simons „Barfuß im Park“ in der Komödie im Marquardt in Stuttgart ist die Pointendichte hoch. Warum das mehr als sechzig Jahre alte Stück immer noch blendend funktioniert.

Was für ein Gegensatz! Blick in ein heruntergekommenes Sechziger-Jahre-Apartment mit fleckigen Wänden und einer Aussicht auf ein eher hässliches New York. Doch aus einem Kofferradio dudelt ein wunderbarer Beatles-Song, und eine quirlige junge Frau wirbelt in einem Sixties-Minikleid durch den Raum (einleuchtende Ausstattung: Tom Grasshof). Seit sechs Tagen ist Corie mit Paul verheiratet. Es folgt noch ein Kontrast: Corie ist die Lebendigkeit und der Optimismus in Person, ihr Gatte dagegen, der Junganwalt Paul (Jörg Pauly), ein dröger und dauersachlicher Schlipsträger.

 

Schaurige Don-Juan-Type

Neil Simons Broadway-Knaller von 1963, hat Robin Telfer jetzt in einem guten Tempo und dem Text sehr angemessen inszeniert, ohne unnötige Überdrehungen, und er kann auf überzeugende Darsteller vertrauen. Simon hat dem Jungpaar noch zwei ältere Figuren beigesellt. „Versuch dich treiben zulassen, entspann dich“, sagt Corie zu ihrer konventionellen Mutter. Das klingt überraschenderweise nach dem Jahr 2025. Victor (Marius Hubel) ist ein schräger Nachbar, der Corie auf eine schrecklich schmierige Weise anmacht, die 1963 womöglich noch geschluckt wurde. Heute erscheint er als schaurige Don-Juan-Type vergangener Zeiten.

Unsere Empfehlung für Sie

Premiere im Friedrichsbau Varieté: Größenwahn in aller schwäbischen Bescheidenheit

Premiere im Friedrichsbau Varieté Größenwahn in aller schwäbischen Bescheidenheit

Die 20er-Jahre-Revue im Friedrichsbau Varieté ist zwar auch ein bisschen „Babylon Berlin“, verliert aber trotz vieler Luftnummern nicht die Bodenhaftung.

Neil Simon lässt die vier Figuren mit netten Einfällen aufeinander los. Das ist gekonnte Komödienkunst, und die dicht gestrickten Pointen zünden oft prächtig, wirken aber bisweilen leicht angestaubt. Nun gut, das Stück ist über sechzig Jahre alt. Aber es funktioniert im Marquardt noch tadellos, das Publikum amüsiert sich köstlich. Immerhin gönnt Neil Simon seinen Figuren auch eine gewisse Entwicklung – genau das macht Reiz und Spannung seines Lustspiels aus. So wird etwa Mrs. Banks, Cories Mutter (amüsant: Bettina Franke), schön aufgeweicht.

Vergnüglicher Abend

Höhepunkt des Abends ist ein heftiger Streit des jungen Paars mit den klassischen Vorwürfen solcher Konflikte: Du bist so und so. Du hast dich geweigert, das und das zu tun. Wir haben nichts gemeinsam. Jörg Pauly spielt den Gatten mit Hundeblick und langweiliger Vernünftigkeit. Und was bedeutet der Titel des Stücks? „Du hast dich geweigert, mit mir barfuß durch den Park zu gehen“, schleudert Corie dem Gatten entgegen. „Es hatte acht Grad minus“, entgegnet Paul.

Hannah Sophie Schad als Corie ist das Zentrum der Aufführung. Sie präsentiert eine auf Sexyness ausgerichtete, konventionell feminine Körpersprache, und das macht sie ganz wunderbar auf eine geradezu parodistische Weise, die an Frauen in der Werbung der sechziger Jahre erinnert. Schad spielt Corie mit witziger Überzeichnung, und das ist gut so. Ein vergnüglicher Abend.

Barfuß im Park: Komödie im Marquardt. Weitere Aufführungen bis 18. Januar

Weitere Themen

Komödie im Marquardt: Gekonnte Komödienkunst: „Barfuß im Park“

Komödie im Marquardt Gekonnte Komödienkunst: „Barfuß im Park“

In Neil Simons „Barfuß im Park“ in der Komödie im Marquardt in Stuttgart ist die Pointendichte hoch. Warum das mehr als sechzig Jahre alte Stück immer noch blendend funktioniert.
Von Cord Beintmann
Udo Kier ist am 23. November 2025 im Alter von 81 Jahren verstorben.

Schauspieler zwischen Arthouse und Hollywood Udo Kier (†81): Seine besten Filme

Udo Kier ist tot. Der deutsche Schauspieler hinterlässt ein außergewöhnliches Werk, das von mutigen Rollen, ikonischen Nebenfiguren und unvergesslichen Auftritten lebt.
Von Katrin Jokic
„Stranger Things“: Netflix zeigt neuen Trailer für finale fünfte Staffel

„Stranger Things“ Netflix zeigt neuen Trailer für finale fünfte Staffel

Mit einem neuen Trailer gibt Netflix einen Vorgeschmack auf die fünfte und finale Staffel von „Stranger Things“. Doch ein Detail irritiert die Fans.
Udo Kier ist tot: Deutscher Hollywood-Schauspieler mit 81 Jahren gestorben

Udo Kier ist tot Deutscher Hollywood-Schauspieler mit 81 Jahren gestorben

Im Alter von 81 Jahren ist der deutsche Filmstar Udo Kier gestorben. Der Schauspieler war auch in Hollywood erfolgreich – und drehte unter anderem mit Andy Warhol und Lars von Trier.
Von jbr
„Tatort“-Kritik: So war „Überlebe wenigstens bis morgen“ mit Lannert und Bootz

„Tatort“-Kritik So war „Überlebe wenigstens bis morgen“ mit Lannert und Bootz

Wir haben den Stuttgarter Tatort „Überlebe wenigstens bis morgen“ gesehen, in dem Lannert und Bootz den Mörder einer jungen Frau suchen, den es vielleicht gar nicht gibt.
Von Katrin Maier-Sohn
Buch-Tipps für November: Das sind die besten Bücher für die Vorweihnachtszeit

Buch-Tipps für November Das sind die besten Bücher für die Vorweihnachtszeit

Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, setzt man sich der Welt am besten in Gestalt guter Bücher aus: Diese Romane empfiehlt unsere Redaktion für den November.
Von Stefan Kister und Anja Wasserbäch
„Tödliches Spiel“ im Ersten: Zu kniffliger Krimi für Liefers und Prahl: Bill Kaulitz, übernehmen Sie jetzt!

„Tödliches Spiel“ im Ersten Zu kniffliger Krimi für Liefers und Prahl: Bill Kaulitz, übernehmen Sie jetzt!

Bill Kaulitz springt aus einer Torte, und die „Tatort“-Kommissare aus Münster veranstalten eine mörderische Party. Am Samstag hat das Erste den Live-Krimi „Tödliches Spiel“ gezeigt.
Von Gunther Reinhardt
Bayan Layla im Stuttgart-“Tatort“: In jeder ihrer Rollen steckt auch die Kämpferin

Bayan Layla im Stuttgart-“Tatort“ In jeder ihrer Rollen steckt auch die Kämpferin

Stark, authentisch, emotional: Bayan Layla ist eine der derzeit spannendsten jungen Schauspielerinnen – und an diesem Sonntag (23. November) im Stuttgart-„Tatort“ zu erleben.
Von Kathrin Waldow
Bamberger Symphoniker in Stuttgart: Gewitter im Saal

Bamberger Symphoniker in Stuttgart Gewitter im Saal

Bei den „SKS-Meisterkonzerten“ sorgen die Bamberger Symphoniker und der Pianist Lukas Sternath für feinste Klang-Momente.
Von Susanne Benda
Konzert in der Schleyer-Halle: Helloween in Stuttgart – rührend altmodisch

Konzert in der Schleyer-Halle Helloween in Stuttgart – rührend altmodisch

Helloween, das deutsche Urgestein des Power-Metal, hat am Samstagabend die vierzigjährige Bandgeschichte in der ausverkauften Schleyer-Halle Revue passieren lassen.
Von Kathrin Horster
 
 