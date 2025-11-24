Komödie im Marquardt Gekonnte Komödienkunst: „Barfuß im Park“
In Neil Simons „Barfuß im Park“ in der Komödie im Marquardt in Stuttgart ist die Pointendichte hoch. Warum das mehr als sechzig Jahre alte Stück immer noch blendend funktioniert.
Was für ein Gegensatz! Blick in ein heruntergekommenes Sechziger-Jahre-Apartment mit fleckigen Wänden und einer Aussicht auf ein eher hässliches New York. Doch aus einem Kofferradio dudelt ein wunderbarer Beatles-Song, und eine quirlige junge Frau wirbelt in einem Sixties-Minikleid durch den Raum (einleuchtende Ausstattung: Tom Grasshof). Seit sechs Tagen ist Corie mit Paul verheiratet. Es folgt noch ein Kontrast: Corie ist die Lebendigkeit und der Optimismus in Person, ihr Gatte dagegen, der Junganwalt Paul (Jörg Pauly), ein dröger und dauersachlicher Schlipsträger.