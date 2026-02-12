Krankheits-Zwangspause für die Erfolgsproduktion „Weiße Turnschuhe“ in der Komödie im Marquardt – Schauspielerin und Sängerin Susanne Eisenkolb lässt dafür ihre „Sterne“ leuchten.

Programmänderung in der Komödie im Marquardt in Stuttgart: Aufgrund einer Erkrankung im Ensemble kann leider die Komödie „Weisse Turnschuhe“ mit Jochen Busse vom 12. Februar bis zum 15. Februar nicht gespielt werden. Neu auf der Bühne dafür: „Sterne, die vom Himmel fallen“ mit Susanne Eisenkolb. Das Programm verspricht „5 Frauen. 5 Weltstars. 5 entscheidende Begegnungen“. Und: „Eine einzige Künstlerin schlüpft in die Rollen von fünf Frauen, deren Leben durch Begegnungen mit den Musiklegenden Judy Garland, Billie Holiday, Edith Piaf, Patsy Cline oder Maria Callas geprägt wurden.“

 

„Mit Witz, Charme und Hingabe“ so die Komödien-Verantwortlichen, „erweckt die Schauspielerin und Sängerin Susanne Eisenkolb sowohl die Frauen von nebenan als auch die Stars und ihre weltberühmten ,Songs’ zum Leben. Sie verkörpert die Stars in ihrer Essenz. In fünf Episoden wird die Bühne zum lebendigen Schauplatz für die emotionalen Geschichten und unvergesslichen Melodien dieser Ikonen.“

Zu sehen ist diese „Hymne an die transformative Kraft der Musik, an das Streben nach Glück“ als Hommage „an jene, ,die sich weigern, am Boden zu bleiben’“, von 12. bis 14. Februar jeweils um 19.30 Uhr, am Sonntag, 15. Februar, bereits um 18 Uhr. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Karten sind im freien Verkauf erhältlich unter 0711 – 22 77 00 oder online über schauspielbuehnen.de.