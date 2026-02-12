Krankheits-Zwangspause für die Erfolgsproduktion „Weiße Turnschuhe“ in der Komödie im Marquardt – Schauspielerin und Sängerin Susanne Eisenkolb lässt dafür ihre „Sterne“ leuchten.

Nikolai B. Forstbauer 12.02.2026 - 11:41 Uhr

Programmänderung in der Komödie im Marquardt in Stuttgart: Aufgrund einer Erkrankung im Ensemble kann leider die Komödie „Weisse Turnschuhe“ mit Jochen Busse vom 12. Februar bis zum 15. Februar nicht gespielt werden. Neu auf der Bühne dafür: „Sterne, die vom Himmel fallen“ mit Susanne Eisenkolb. Das Programm verspricht „5 Frauen. 5 Weltstars. 5 entscheidende Begegnungen“. Und: „Eine einzige Künstlerin schlüpft in die Rollen von fünf Frauen, deren Leben durch Begegnungen mit den Musiklegenden Judy Garland, Billie Holiday, Edith Piaf, Patsy Cline oder Maria Callas geprägt wurden.“