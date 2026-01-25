 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Topfit, aber doch ein Pflegefall

Komödie im Marquardt Topfit, aber doch ein Pflegefall

Komödie im Marquardt: Topfit, aber doch ein Pflegefall
1
Claus Thull-Emden (l.) und Jochen Busse in der Komödie „Weiße Turnschuhe“. Foto: Jennifer Zumbusch

Der Schauspieler Jochen Busse brilliert in „Weiße Turnschuhe“ in der Komödie im Marquardt als Simulant.

Ein gemütliches Sofa ist mitten in Günthers Wohnung platziert, daneben aber stehen drei Fitnessgeräte, an der Wand hat der 75-Jährige mehrere Paare weißer Turnschuhe aufgereiht und der Kühlschrank ist voll mit Energydrinks (Ausstattung: Jan Hax Halama). Günthers 52-jähriger Nachbar Max (Dirk Emmert) geht mit ihm joggen.

 

Mit 75 fitter als der eigene Sohn

Günther weiß, dass Turnschuhe jetzt Sneakers heißen, und findet Treppenlifte für seine Person absolut unnötig, wiewohl er im fünften Stock wohnt. Extrem fit ist der hochgewachsene Günther (Jochen Busse), während sein 40-jähriger Sohn Kai völlig außer Atem die Wohnung des Papas betritt. Günther trinkt keinen Alkohol und ist sehr ernährungsbewusst. Er ruht ganz in sich und meint, 51 Prozent aller Probleme lösten sich ganz von selbst. Busse spielt ihn als absolut souveränen, sehr klar und sarkastisch formulierenden alten Herrn. Sohn Kai (nervös und nervig: Claus Thull-Emden) dagegen ist pleite und kommt auf die grandiose Idee, für seinen pumperlgesunden Vater Pflegestufe 4 zu beantragen, um Krankenversicherungsgelder abzuzocken.

Unsere Empfehlung für Sie

„Schleim-Jesus“-Künstlerin: „Geburt ist ein schmerzhafter Vorgang“

SWR-Krippenspiel in Stuttgart Nach „Schleimjesus“-Kritik – Erstmals äußert sich die Künstlerin

Nach Empörung und Kritik aus der Kirche äußert sich erstmals die Künstlerin Milena Lorek selbst zur Performance im SWR-Fernsehgottesdienst.

Ganz und gar absurd ist das Lustspiel „Weiße Turnschuhe“ von René Heinersdorff geraten, das jetzt in der Komödie im Marquardt das Publikum im Minutentakt glückselig lachen ließ. Heikel wird es, als Sylvia (supertough und nett zugleich: Susanne Eisenkolb) als Vertreterin der Krankenkasse bei Günther einfällt, um Günthers Pflegestatus zu überprüfen.

Die Pointen sitzen

Während Sylvia die Treppen zum fünften Stoch hinaufsteigt, nötigt Kai seinen Vater, spontan einen absolut hinfälligen Greis zu mimen. Und nun beginnt die Stunde von Jochen Busse, der ab sofort eine grandiose Simulation darbietet. Er spricht heiser, tappt höchst schwerfällig durch den Raum und gibt Wirres von sich. Sylvia warnt Kai und Günther vor einem Versicherungsbetrug, der sogar zu einer Haftstrafe führen könne. Die Handlung wird immer grotesker, denn Sylvia, die doch eine strenge Bedarfsprüferin der Krankenversicherung ist, zieht nun als Pflegekraft bei Günther ein und wedelt mit Handtüchern und Inkontinenz-Windeln. Wie geht das weiter? Abstrus und immer wieder ganz überraschend. Urs Schleiff hat das alles solide inszeniert, die Pointen funktionieren zuverlässig. Die Komödie lässt ganz sacht und indirekt auch etwas Grundsätzliches anklingen, nämlich die Schrecklichkeit, die es bedeutet, ein Pflegefall zu werden. Heinersdorff bearbeitet das Thema mit einer dramatischen Groteske.

Unsere Empfehlung für Sie

Heimspiel in der Schleyerhalle: Özcan Cosar scherzt in Stuttgart über seinen Herzinfarkt und die Generation AfD

Heimspiel in der Schleyerhalle Özcan Cosar scherzt in Stuttgart über seinen Herzinfarkt und die Generation AfD

Vom jungen Skater zum gefeierten Comedy-Star: Özcan Cosar begeisterte in Stuttgart mit seinem Programm „VIP“. Doch nicht Geld, sondern ein gebrochenes Herz brachte ihn auf die Bühne.

Jochen Busse, der am kommenden Mittwoch 85 Jahre alt wird, wechselt souverän mehrfach zwischen Fitness-Senior und Pflegefall. Kühl und wach ist sein Tonfall als Sportiv-Senior, und die Pflegestufe 4 kriegt er als Gaga-Greis auch überzeugend hin. Jochen Busse, dieser Urgestalt bundesrepublikanischen Kabaretts auf der Bühne zuzuschauen macht großen Spaß.

Weiße Turnschuhe. Weitere Aufführungen in der Komödie im Marquardt bis zum 15. März.

Weitere Themen

Komödie im Marquardt: Topfit, aber doch ein Pflegefall

Komödie im Marquardt Topfit, aber doch ein Pflegefall

Der Schauspieler Jochen Busse brilliert in „Weiße Turnschuhe“ in der Komödie im Marquardt als Simulant.
Von Cord Beintmann
Konzert in Stuttgart: Fußball ist unser Leben – So war’s bei Dennis und Jesko im Wizemann

Konzert in Stuttgart Fußball ist unser Leben – So war’s bei Dennis und Jesko im Wizemann

Ihre Youtube-Songs untermalen den Fußballwahnsinn in vielen Familien. Nun touren die Wumms-Macher Dennis Kaupp und Jesko Friedrich mit ihren Fußball-Liedern durchs Land.
Von Lisa Welzhofer
Netflix und Co.: Streamingtipps: Die 11 besten neuen Serien im Januar

Netflix und Co.: Streamingtipps Die 11 besten neuen Serien im Januar

Ein „Game of Thrones“-Spin-off, die Fortsetzung von „Bridgerton“ – und ein neuer Streamingdienst, der sich mit Netfllix & Co. anlegt: Diese Serien sollten Sie im Januar nicht verpassen.
Von Gunther Reinhardt
„Tatort“-Vorschau aus Bremen: Im Bremer „Tatort“ ermittelt ein smarter Prince

„Tatort“-Vorschau aus Bremen Im Bremer „Tatort“ ermittelt ein smarter Prince

Eine Studentin bricht sich auf der Hintertreppe eines zwielichtigen Klubs das Genick. Wer hat sie gestoßen? Der Bremer „Tatort“ bringt manch Neues.
Von Tim Schleider
Neuer Roman von Leïla Slimani: Verschwörung in Marokko

Neuer Roman von Leïla Slimani Verschwörung in Marokko

Mit „Trag das Feuer weiter“ vollendet die französisch-marokkanische Autorin ihre eindrucksvolle Familientrilogie.
Von Stefan Kister
Kölschrock vom Schlagersänger: Neue Single von Wolfgang Petry macht Stuttgarter Infrastruktur erträglicher

Kölschrock vom Schlagersänger Neue Single von Wolfgang Petry macht Stuttgarter Infrastruktur erträglicher

Wolfgang Petry hat nach langer Pause ein neues Lied veröffentlicht: Mit dem Kölschrock-Song „Mr bruche keiner“ im Ohr kommt man leichter durch Stuttgart.
Von Michael Werner
„Major Tom“ aus Stuttgart: „Publikum ist Kunde“ – Peter Schilling feiert mit neuer Single 70. Geburtstag

„Major Tom“ aus Stuttgart „Publikum ist Kunde“ – Peter Schilling feiert mit neuer Single 70. Geburtstag

Am 28. Januar wird Peter Schilling 70. Bereits an diesem Freitag veröffentlicht der „Major Tom“-Sänger aus Stuttgart seine neue Single „Antistar“. Sie klingt wie aus den Achtzigern.
Von Michael Werner
Francis Buchholz ist tot: Ex-Scorpions-Bassist im Alter von 71 Jahren gestorben

Francis Buchholz ist tot Ex-Scorpions-Bassist im Alter von 71 Jahren gestorben

Der Ex-Bassist der Hardrock-Band Scorpions, Francis Buchholz, ist tot. Der Musiker starb am Donnerstag im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.
„Führer und Verführer“ in der ARD: Wie Goebbels die Massen manipulierte

„Führer und Verführer“ in der ARD Wie Goebbels die Massen manipulierte

Joachim A. Lang dechiffriert mit seinem Doku-Drama „Führer und Verführer“ die Mechanismen der Propaganda-Strategien von Joseph Goebbels.
Von Tilmann P. Gangloff
Angelika Mann ist tot: „Die Lütte“: Schauspielerin und Sängerin stirbt im Alter von 76 Jahren

Angelika Mann ist tot „Die Lütte“: Schauspielerin und Sängerin stirbt im Alter von 76 Jahren

Ob als Lehrling in der Apotheke oder auf großen Bühnen: Angelika Mann liebte den Publikumskontakt. Sie war eine bekannte Sängerin in der DDR, aber auch nach dem Mauerfall gefragt.
Weitere Artikel zu Stuttgart Theater
 
 