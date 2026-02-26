Jochen Busse macht’s zwei Mal mehr – für seinen aktuellen Bühnenerfolg „Weiße Turnschuhe“ in der Komödie im Marquardt in Stuttgart gibt es Zusatztermine.

Es wäre auch zu schade gewesen, Jochen Busse nicht noch einmal in dieser Paraderolle zu sehen: Eigentlich topfit, soll er als 75-jähriger Ex-Unternehmer Günther einen dringend Pflegebedürftigen spielen, um dem Sohn Kai Gelder der Krankenkasse zu sichern. Eine Herausforderung, die der Selfmademan Günther annimmt – und Jochen Busse in „Weiße Turnschuhe“ glänzen lässt.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Komödie im Marquardt: Topfit, aber doch ein Pflegefall

Der Schauspieler Jochen Busse brilliert in „Weiße Turnschuhe“ in der Komödie im Marquardt als Simulant.

Doch auch Busse ist vor Krankheit nicht gefeit. Umso mehr freut sich das Team der Schauspielbühnen Stuttgart, „dass Jochen Busse nach seiner Genesung wieder auf der Bühne unserer Komödie im Marquardt steht und in ,Weiße Turnschuhe’ alle Register seiner komödiantischen Talente zieht!“.

Zusatzermine für „Weiße Turnschuhe“

Bis zum 15. März brilliert Busse in Stuttgart. Die gute Nachricht zudem: Für „Weiße Turnschuhe“ sind zwei Zusatztermine angesetzt – am Montag, 2. März, um 19.30 Uhr und am Samstag, 14. März, um 16 Uhr. Der Vorverkauf für diese Zusatztermine hat begonnen. Karten sind unter der Rufnummer 0711 - 22 77 00 erhältlich oder online über schauspielbuehnen.de buchbar.