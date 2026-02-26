Jochen Busse macht’s zwei Mal mehr – für seinen aktuellen Bühnenerfolg „Weiße Turnschuhe“ in der Komödie im Marquardt in Stuttgart gibt es Zusatztermine.

Nikolai B. Forstbauer 26.02.2026 - 11:04 Uhr

Es wäre auch zu schade gewesen, Jochen Busse nicht noch einmal in dieser Paraderolle zu sehen: Eigentlich topfit, soll er als 75-jähriger Ex-Unternehmer Günther einen dringend Pflegebedürftigen spielen, um dem Sohn Kai Gelder der Krankenkasse zu sichern. Eine Herausforderung, die der Selfmademan Günther annimmt – und Jochen Busse in „Weiße Turnschuhe“ glänzen lässt.