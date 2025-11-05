Das Test-Debakel um den Kompass-Mathetest wirft viele Fragen auf. Wir haben alle 15 Mathe-Aufgaben an die Viertklässler hier noch einmal zusammengestellt. Sie haben 45 Minuten Zeit. Schaffen Sie es, die Fragen vollständig und korrekt zu beantworten? Klicken Sie dazu die Bildergalerie an.
19.12.2024 - 09:49 Uhr
Erstmals mussten Viertklässlerinnen und Viertklässler in Baden-Württemberg verpflichtend einen Leistungstest absolvieren – als Kriterium für die sogenannte „verbindlichere Grundschulempfehlung“, die den Zugang zum Gymnasium begrenzen soll. Das Institut für Bildungsanalysen in Baden-Württemberg (IBBW) in Stuttgart entwickelte im Auftrag des Kultusministeriums daraufhin die so genannten „Kompass-4“-Tests für Mathe und Deutsch.