Das Test-Debakel um den Kompass-Mathetest wirft viele Fragen auf. Wir haben alle 15 Mathe-Aufgaben an die Viertklässler hier noch einmal zusammengestellt. Sie haben 45 Minuten Zeit. Schaffen Sie es, die Fragen vollständig und korrekt zu beantworten? Klicken Sie dazu die Bildergalerie an.

Erstmals mussten Viertklässlerinnen und Viertklässler in Baden-Württemberg verpflichtend einen Leistungstest absolvieren – als Kriterium für die sogenannte „verbindlichere Grundschulempfehlung“, die den Zugang zum Gymnasium begrenzen soll. Das Institut für Bildungsanalysen in Baden-Württemberg (IBBW) in Stuttgart entwickelte im Auftrag des Kultusministeriums daraufhin die so genannten „Kompass-4“-Tests für Mathe und Deutsch.

Die Ergebnisse waren verheerend: Eine erste Auswertung der Testergebnisse in Mathematik ergab laut Kultusministerium, dass nur sechs Prozent der Viertklässler das Niveau für eine Gymnasialempfehlung erreicht hätten und nur rund acht Prozent das mittlere Niveau. 86 Prozent der Viertklässler erreichte demnach in Mathe nur eine Empfehlung für das grundlegende Niveau (Hauptschule).

Auch in den PISA-Studien ist Deutschland kein Musterschüler

In PISA-Studien belegt Deutschland bekanntlich seit geraumer Zeit eher die hinteren Plätze. Stets war zu hören, dass die Schüler einfach mehr lernen müssten. Auch der steigende Medienkonsum sei Schuld oder die schlechte Konzentrationsfähigkeit seit der Corona-Pandemie.

Nun, mit den katastrophalen Ergebnissen des neuen Kompass-Tests in Mathematik, findet ein Umdenken in der Öffentlichkeit statt. Waren die Fragen des Kompass-4-Tests vielleicht zu schwer und nicht zu schaffen in den vorgegebenen 45 Minuten?

Auf Nachfrage bezüglich der Lösungen zu den einzelnen Aufgaben hat Jochen Schönmann, Pressesprecher des Kultusministeriums, gegenüber unserer Zeitung wie folgt geantwortet: „Musterlösungen gibt es nicht, lediglich die Aufgaben sind online gestellt."

Auf Nachfrage bezüglich der Lösungen zu den einzelnen Aufgaben hat Jochen Schönmann, Pressesprecher des Kultusministeriums, gegenüber unserer Zeitung wie folgt geantwortet: „Musterlösungen gibt es nicht, lediglich die Aufgaben sind online gestellt.“