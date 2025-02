25.02.2025 - 17:03 Uhr , aktualisiert am 26.02.2025 - 16:49 Uhr

Die Lehrerempfehlung ebnet der Hälfte der Viertklässler in Baden-Württemberg den Weg aufs Gymnasium. Das Problem: In Deutsch sind laut Kompass-4-Test nur 27 Prozent gut genug dafür.

Bärbel Krauß 25.02.2025 - 17:03 Uhr

Im Jahr der Umstellung auf ein neues Übergangsverfahren an die weiterführenden Schulen können in Baden-Württemberg anteilig betrachtet etwa gleich viele Schüler an ein Gymnasium wechseln wie vorher. 51 Prozent der Viertklässler bescheinigen die Lehrkräfte die Fähigkeiten, um auf dem Gymnasium weiterzulernen. 24 Prozent haben ein Votum für eine Real- oder Gemeinschaftsschule erhalten, 25 Prozent wird das Lernen auf grundlegendem Niveau (Hauptschule) empfohlen. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) zeigt sich unverhohlen erleichtert. Diese bei einer Stichprobe ermittelten Werte seien im Vergleich mit den Vorjahren „in etwa stabil“.