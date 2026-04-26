In einem Waldgebiet bei Stuttgart wurde die Feuerwehr am Samstag zu einem Einsatz gerufen. 6.500 Quadratmeter waren in Brand. Die Arbeiten auf dem steilen Gelände waren schwierig.
26.04.2026 - 09:09 Uhr
Ein Fläche von rund 6.500 Quadratmetern war an einem steilen Hang in einem Waldgebiet bei Stuttgart in Brand geraten – warum, kann laut Polizei nicht aufgeklärt werden. Weitere Ermittlungen seien nicht zielführend, sagte ein Polizeisprecher am Morgen nach dem Flächenbrand am Samstag. Letztendlich könne alles den Brand ausgelöst haben, die Ermittler hätten keinerlei Hinweise gefunden.