Die Grünen haben am Samstag in Stuttgart dem Koalitionsvertrag mit der CDU klar zugestimmt. Die Delegierten votierten mit nur wenigen Gegenstimmen für das Bündnis.
09.05.2026 - 15:26 Uhr
Kaum Widerstand, nirgends. Vier Stunden feiern die 500 Grünen im Veranstaltungszentrum Waldau am Samstag ihren Wahlsieger Cem Özdemir und das, was der 60-Jährige in seiner mehr als einstündigen Rede ein politisches Wunder nennt – eine Aufholjagd, die es „so in der bundesrepublikanischen Geschichte noch nicht gegeben hat“.