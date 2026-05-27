Die Mitarbeiter der Halbleiterabteilung von Samsung bekommen Pro-Kopf-Boni in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Hintergrund sind Rekordgewinne des Elektronikriesen - und ein abgewendeter Streik.
27.05.2026 - 04:37 Uhr
Seoul - Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft haben den Kompromissvorschlag des Managements für Jahresprämien in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro pro Kopf akzeptiert. Nach Gewerkschaftsangaben sprachen sich mehr als 70 Prozent der Mitglieder dafür aus, das Angebot der Geschäftsführung anzunehmen, mit dem jüngst ein Generalstreik bei Südkoreas größtem Konzern abgewendet worden war.