Was war denn da los? Über der Region Stuttgart waren am Donnerstag gegen 10 Uhr völlig verschlungene Kondensstreifen zu beobachten. Die weißen Linien zogen sich in wilden Mustern und akkuraten geometrischen Formen durch den Himmel. Die seltsamen Zeichnungen wurden nicht nur aus Waiblingen, Backnang, Winnenden und Korb gemeldet, sondern waren in der ganzen Region zu sehen – auch im Landkreis Esslingen und in Stuttgart selbst wunderten sich viele Menschen darüber.

Bald kursierten auf Facebook Fotos von der Himmelserscheinung – und die Spekulationen darüber schießen ins Kraut. „So fliegt doch kein Flugzeug“, schrieb eine Frau, „sieht ja cool aus“, eine andere. Andere vermuteten, ein Pilot habe „zu tief ins Glas geschaut“ oder sich auf seinem Flug verirrt. Wieder andere tippten auf einen Flugschüler, der das Fliegen von Kreisen übe. „Das waren zwei Kleinflugzeuge“, heißt es in den Kommentaren.

Kondensstreifen: Viele auf Facebook glauben an Chemtrails

Auch von Bad Cannstatt aus waren die Kondensstreifen zu sehen. Foto: privat

Dann gibt es aber auch Menschen, die überzeugt sind, dass finstere Mächte hinter den Streifen stecken. „Direkt am Morgen versucht man, uns die Sonne zu verdunkeln“, schrieb ein Waiblinger. Auch in Backnang gibt es offensichtlich Chemtrail-Gläubige: „Hier habt ihr eure Kondensstreifen. Wettermanipulation, mehr nicht!“, schrieb jemand. In den Kommentaren heißt es: „Das ist ein Krieg gegen die Bevölkerung! Das ist eine beschissene Kriegswaffe, die gegen uns eingesetzt wird.“ Ein anderer Kommentator stellt fachmännisch fest, die Streifen seien „zu niedrig für Kondensstreifen“.

Anhänger der Chemtrail-Verschwörungstheorie sind davon überzeugt, dass es sich bei solchen Streifen nicht um gefrorenes Kondenswasser, sondern um von Flugzeugen versprühte Chemikalien, Gifte oder Schwermetalle handle, die wahlweise das Wetter manipulieren oder die Menschen vergiften sollen. Als vermeintlicher Beleg wird oft die unterschiedliche Lebensdauer von Kondensstreifen herangeführt – oder die tatsächlich existierenden Hagelflieger, die Silberjodid in Gewitterwolken ausbringen, um diese zum Abregnen zu bringen. Dass der Mythos um angebliche Giftflieger schon oft widerlegt worden ist, kümmert die Chemtrail-Gläubigen allerdings wenig, sie sehen die veröffentlichten Stellen wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt als Teil der Verschwörung an.

Das steckt wirklich hinter den seltsamen Kondensstreifen

Ein Eurofighter der Bundeswehr bei einer Vorfühung über dem Fliegerhorst Neuburg an der Donau Foto: Phillip Weingand

Auf eine Anfrage beim Luftfahrtamt der Bundeswehr erklärt ein Sprecher den Grund für den scheinbar wilden Flug: „Die Auswertung der Radardaten zeigt vier Kampfflugzeuge des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 vom Typ Eurofighter, die von 9.30 bis 11.30 Uhr Ortszeit in der TRA (Temporary Reserved Airspace) Allgäu flogen.“ Beim TRA Allgäu handelt es sich um einen Luftraum, der für militärische Übungen für den zivilen Verkehr zeitweise gesperrt werden kann.

Zudem flogen in dem Bereich zwei Learjets der Gesellschaft für Flugzieldarstellung, einem zivilen Dienstleister, der von der Bundeswehr regelmäßig als eine Art Sparringspartner für Übungen beauftragt wird. Dies geschehe, „um eine effiziente und effektive Ausbildung sicherzustellen und Übungen zu unterstützen“, erklärt der Sprecher. Die Kampfjets waren laut dem Sprecher in Flughöhen zwischen 10.000 und 40.000 Fuß unterwegs. Dies entspricht rund 12.000 Metern – also einer Höhe, in der typischerweise Kondensstreifen entstehen.