Merkwürdige Kondensstreifen über der Region rufen Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Wir erklären, wer die Streifen wirklich verursacht hat.
21.06.2026 - 12:29 Uhr
Was war denn da los? Über der Region Stuttgart waren am Donnerstag gegen 10 Uhr völlig verschlungene Kondensstreifen zu beobachten. Die weißen Linien zogen sich in wilden Mustern und akkuraten geometrischen Formen durch den Himmel. Die seltsamen Zeichnungen wurden nicht nur aus Waiblingen, Backnang, Winnenden und Korb gemeldet, sondern waren in der ganzen Region zu sehen – auch im Landkreis Esslingen und in Stuttgart selbst wunderten sich viele Menschen darüber.