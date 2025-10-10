Konditor aus Fellbach Wie Bundestrainer Joachim Habiger Talente zu Torten-Meistern pusht
Was für eine Bilanz nach nur wenigen Monaten: der Fellbacher Joachim Habiger gewinnt als Bundestrainer der Konditoren Gold, Silber und Bronze.
Was für eine Bilanz nach nur wenigen Monaten: der Fellbacher Joachim Habiger gewinnt als Bundestrainer der Konditoren Gold, Silber und Bronze.
Seine Karriere als Bundestrainer der Konditoren hat erst im Februar dieses Jahres begonnen, aber bereits jetzt kann der Oeffinger Joachim Habiger in seinem neuen Amt einen vollständigen Medaillensatz vorweisen. Verantwortlich dafür ist Olivia Hänsig, die vom 10. bis 12 September im dänischer Herning bei den Euroskills, also den Europameisterschaften der Berufe, die Goldmedaille gewonnen hat. „Der Titel bedeutet mir viel“, sagt die Siegerin, deren Goldmedaille historisch ist: Erstmals waren Konditoren bei dem Wettbewerb dabei.