Konferenz der Ballettschulen: Tanz mit Grenzen? Nicht nur Nationalismus wird für den Tanznachwuchs zum Problem

Die Ausbildungskonferenz Tanz (AKT) ist eine Art Arbeitsgemeinschaft, die 2006 von Vertreterinnen und Vertreter aller staatlichen Tanzausbildungsstätten in Deutschland als Interessenvertretung gegründet wurde. Aus Baden-Württemberg sind die Mannheimer Akademie des Tanzes und die Stuttgarter John-Cranko-Schule dabei. Erklärtes Ziel der AKT ist es, die professionelle Tanzausbildung zu stärken. Und so verwundert es nicht, dass die Schulen die aktuellen Kürzungen bei Kultur- und Bildung, wie sie viele Kommunen und Länder planen, mit Sorge sehen. Denn wo soll der gut ausgebildete Tanznachwuchs Arbeit finden, wenn an Stadt- und Staatstheatern Stellen eingespart werden und auch die freie Szene unter Druck steht?