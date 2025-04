Erstmals gibt es in Deutschland mehr konfessionslose Menschen als Katholiken und Protestanten zusammen. Das verändert auch die Politik schleichend, sagt unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.

Norbert Wallet 04.04.2025 - 12:01 Uhr

In Deutschland gibt es erstmals mehr konfessionslose Menschen als Katholiken und Protestanten zusammen. „Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen…“ - die Präambel des Grundgesetzes würde von einer heutigen verfassungsgebenden Versammlung wohl nicht mehr so formuliert werden. Man muss die Entwicklung zur Kenntnis nehmen, denn an sie knüpfen sich viele Fragen. Auch die, was das für die Politik bedeutet.