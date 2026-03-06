Je länger der Krieg im Nahen Osten anhält, desto deutlicher werden die Auswirkungen auf die Wirtschaft in Baden-Württemberg sein – nicht nur wegen der höheren Öl- und Gaspreise.
06.03.2026 - 05:00 Uhr
Nicht einmal eine Woche nach Kriegsbeginn im Iran ist klar, dass die baden-württembergische Wirtschaft massiv von den Folgen berührt ist – insbesondere wenn der militärische Konflikt anhalten und sich auf die ganze Region ausdehnen sollte. Konkrete Auswirkungen auf die Firmen zeichnen sich bisher kaum ab. Ein Überblick.