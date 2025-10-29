Experten berichten von schweren Menschenrechtsverletzungen in der sudanesischen Großstadt Al-Faschir durch die RSF-Miliz. Vorwürfe eines Völkermords werden laut.
29.10.2025 - 16:21 Uhr
Khartum - Nach der Einnahme der sudanesischen Großstadt Al-Faschir durch die Miliz RSF (Rapid Support Forces) hat sich die Lage für die Bevölkerung Experten zufolge extrem verschlechtert. Die RSF habe innerhalb von drei Tagen mindestens 1.500 unbewaffnete Zivilisten in der Stadt getötet, teilte das Sudanesische Ärztenetzwerk mit. Die Miliz hatte am Wochenende die Kontrolle über die stark umkämpfte Stadt in der Region Darfur gewonnen. Die Zivilisten seien nach Angaben des Ärztenetzwerks getötet worden, als sie versuchten aus Al-Faschir zu fliehen.