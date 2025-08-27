Seit 500 Tagen belagert die paramilitärische Miliz RSF die Stadt El Fascher in der sudanesischen Region Nord-Darfur. Für die Bevölkerung dort herrschen grauenvolle Zustände. Besonders leiden Kinder.
27.08.2025 - 11:14 Uhr
Port Sudan - In El Fascher, der seit 500 Tagen belagerten Hauptstadt der sudanesischen Region Nord-Darfur, sind Kinder nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef von akuter Unterernährung und Gewalt bedroht. "Unterernährung, Krankheiten und Gewalt fordern täglich junge Menschenleben", hieß es in einer Mitteilung der Organisation. El Fascher sei zu einem "Epizentrum des Kinderleids" geworden.