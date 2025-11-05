Die Bürgermeister von Tamm und Asperg sind mit ihrer Petition gegen die Lea-Pläne gescheitert. Für Aspergs Grüne war das Vorgehen ein Fehler – und „Wichtigtuerei“ der FDP.
Die Petition gegen den Bau einer Landeserstaufnahmestelle (LEA) auf dem Schanzacker zwischen Tamm, Asperg und Ludwigsburg ist zwar gescheitert – das Thema bleibt jedoch hoch umstritten. In einer Pressemitteilung kritisiert die Asperger Ortsgruppe der Grünen die Aktion als populistisch, eigennützig und leicht durchschaubar. Besonders scharf gehen sie mit der FDP ins Gericht: Deren Verhalten in der Region und im Landtag sei durchschaubar und wichtigtuerisch. FDP-Landtagskandidat Wolfgang Vogt lässt das aber nicht so stehen.