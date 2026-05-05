US-Präsident Trump hatte im Herbst mit großen Worten einen „Friedensplan“ für Gaza angekündigt. Seitdem geht vor Ort jedoch wenig voran – im Gegenteil.
05.05.2026 - 12:03 Uhr
Der Plan hatte viel versprochen: Der vom Krieg verheerte Gazastreifen würde zu einer „entradikalisierten, terrorfreien Zone“ werden und „zum Nutzen der Menschen in Gaza wiederaufgebaut“. Trümmer würden geräumt, Krankenhäuser und Schulen neuerrichtet werden, und internationale Investitionen würden „Arbeitsplätze, Chancen und Hoffnung“ schaffen. So versprach es der 20-Punkte-Plan für Gaza, den US-Präsident Donald Trump zum Auftakt der Waffenruhe im letzten Herbst präsentierte.