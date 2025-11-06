Im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober hatten sich Israel und die islamistische Hamas auch auf die Übergabe von Leichen verständigt. Im Gazastreifen verbleiben jetzt noch sechs tote Geiseln.

dpa 06.11.2025 - 08:26 Uhr

Gaza/Tel Aviv - Bei der jüngst von der islamistischen Hamas übergebenen Leiche handelt es sich nach israelischen Medienberichten um eine von zwei ausländischen Geiseln. Die Identität des während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen Verschleppten wurde aber bisher nicht offiziell bestätigt.