Aktuell gilt eine Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel - doch es gibt Hinweise, dass sie wackelt. Die US-Botschaft richtet sich mit einer Sicherheitswarnung an Amerikaner in dem Land.

dpa 22.04.2026 - 22:23 Uhr

Beirut - Die US-Botschaft in Beirut legt Amerikanerinnen und Amerikanern dringend nahe, den Libanon zu verlassen. "Die Sicherheitslage ist weiterhin komplex und kann sich schnell ändern", teilte die Botschaft in einer Sicherheitswarnung mit. US-Bürgerinnen und Bürgern sollten ausreisen, solange es noch kommerzielle Flugverbindungen gebe. Wer im Libanon bleibe, sollte Pläne für Notfallsituationen erstellen und die aktuellen Entwicklungen verfolgen, hieß es.