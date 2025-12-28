Im Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha will jetzt China vermitteln. Außenminister Wang Yi hat seine Amtskollegen zu Gesprächen eingeladen. Ziel ist es, die vereinbarte Waffenruhe zu festigen.
Peking - Nach der vereinbarten Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha sollen die Außenminister beider Länder zu Gesprächen in China zusammenkommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das Pekinger Außenamt berichtete, hat Außenminister Wang Yi seine Amtskollegen aus Thailand und Kambodscha zu einem Treffen in der südwestchinesischen Provinz Yunnan eingeladen. Die Gespräche sind demnach für diesen Sonntag und Montag geplant.