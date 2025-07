An der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha wird weiter gekämpft. 100.000 Menschen mussten bereits in Sicherheit gebracht werden. Jetzt schaltet sich der UN-Sicherheitsrat ein.

red/dpa 25.07.2025 - 08:41 Uhr

An der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha sind am Morgen erneut Feuergefechte entbrannt. „Warnung: Derzeit kommt es in mehreren Grenzgebieten zu Zusammenstößen“, teilte die thailändische Armee auf Facebook mit. Die Zeitung „Khaosod“ zitierte einen Militärsprecher mit den Worten, Kambodscha beschieße Thailand an verschiedenen Grenzorten seit 4.00 Uhr morgens mit Feldartillerie und BM-21-Raketen. Thailand reagiere „entsprechend“, hieß es. Menschen in der Region im Nordosten Thailands wurden aufgefordert, das Gebiet unbedingt zu meiden.