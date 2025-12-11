Mehr als 500.000 Menschen sind wegen der Gefechte im Grenzgebiet zwischen Kambodscha und Thailand auf der Flucht. Beide Seiten beklagen den Tod von Zivilisten.
Phnom Penh/Bangkok/Washington (dpa) -Thailand hat im neu entflammten Grenzkonflikt mit Kambodscha erstmals den Tod von Zivilisten bekanntgegeben. Es seien auf thailändischer Seite drei Zivilpersonen als Folge der Kämpfe ums Leben gekommen, wurde der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Bangkok, Konteradmiral Surasant Kongsiri, von der thailändischen Zeitung "The Nation" zitiert. Die Zahl der getöteten Soldaten sei auf neun gestiegen, hieß es. Die Kämpfe wurden unterdessen in der Grenzregion von beiden Ländern fortgesetzt.