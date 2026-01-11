In Aleppo war es zu den schwersten Kämpfen seit dem Ende des syrischen Bürgerkriegs gekommen. Berichten zufolge haben die letzten kurdischen Kämpfer die Stadt nun verlassen.
Aleppo - Nach tagelangen Gefechten in der syrischen Millionenstadt Aleppo zwischen Regierungstruppen und kurdischen Kämpfern haben sich beide Seiten Berichten zufolge auf einen Waffenstillstand geeinigt. Die letzten Kämpfer der kurdisch dominierten Miliz SDF (Syrian Defence Forces) hätten die Stadt verlassen, meldete der arabische Sender Al-Dschasira unter Berufung auf Vertreter der Stadt. Auch die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete, die letzten SDF-Kämpfer hätten in der Nacht den kurdisch geprägten Stadtteil Scheich Maksud mit Bussen in Richtung Nordosten des Landes verlassen.