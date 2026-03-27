Hacker veröffentlichen private Mails des FBI-Direktors Kash Patel, wie mehrere Medien berichten. Der Name der mutmaßlichen Tätergruppe ist den USA bereits bekannt.
27.03.2026 - 23:31 Uhr
Washington - Der Direktor der US-Bundespolizeibehörde FBI, Kash Patel, ist Medienberichten zufolge Opfer eines Hackerangriffs geworden. Eine Gruppe mit Verbindungen zum Iran habe den Cyberangriff für sich reklamiert, schrieb unter anderem die "New York Times". Demnach wurden Fotos und Dokumente von Patels privatem E-Mail-Konto auf einer Webseite mit dem Namen "Handala" veröffentlicht. Laut "New York Times" wurde die Seite allerdings von einem russischen Server aus betrieben.