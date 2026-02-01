Die Regierungen in Teheran und Washington verhandeln miteinander – und drohen einander zugleich: mit Kriegsschiffen und Raketen.
Der Iran und die USA haben Verhandlungen aufgenommen, um einen neuen Krieg zu verhindern, heizen den Konflikt aber zugleich an. Die iranische Revolutionsgarde begann am Sonntag mit einem Seemanöver in der Straße von Hormuz, einer wichtigen Wasserstraße für den internationalen Ölhandel. Regimechef Ajatollah Ali Chamenei warnte, wenn Amerika angreife, werde die ganze Region in einen Krieg gerissen. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran mit den Worten, die USA hätten „große und starke Kriegsschiffe“ in der Region. Er hoffe aber auf eine Verhandlungslösung.